Covid-19對全球各個國家造成衝擊，英國最新6月調查發現，超過七成的家庭照顧者表示「完全沒有休息時間」、「因照顧而筋疲力竭」，台灣較其他國家遇到疫情衝擊快速又猛烈，種種警訊值得借鏡。家庭照顧者關懷總會(家總)秘書長陳景寧說，過去預防「照顧悲劇」最怕的就是孤立、與外界斷鏈的家庭照顧者，而防疫封鎖政策更深化了孤立。而近來也發生過照顧者一家染疫驟逝，來不及求助的悲劇，因此家總推出「五賴(LINE)有保庇」及「照顧交接安心計畫」，希望加強線上互動與事前準備，降低照顧者焦慮、孤立、不安心情。

家總理事長郭慈安說，家庭照顧者面對照顧與疫情「精疲力竭」值得注意，長照人力或因疫情減少，但應針對沒有照顧替手、老老照顧、一人照顧多人、照顧失智症或精神障礙患者的「高負荷家庭照顧者」優先提供喘息服務。此外，世界各國也將公共照顧服務解封列為第一要務，因此台灣的日照中心、失智據點，可考慮配合疫苗施打，或收托人數減半等措施，盡速逐步解封。此外，台灣食物銀行聯合會全台有六十多個會員、一百五十多處社區冰箱服務據點，未來可與家總合作，提供給有需要的家庭照顧者。

英國自2020年初發生Covid-19疫情至今，歷經幾波大流行，並自2021年1月實施第三次封鎖政策，預計2021年6月底解封。家總理事長郭慈安表示，根據英國家庭照顧者關懷組織(Cares UK) 調查發現，疫情對家庭照顧者帶來的改變包括：照顧時間增加無法休息、疫情帶來新問題、健康惡化、情緒變差或悲觀、工作與照顧兩頭燒，以及經濟壓力更大。

世界各國因應上述問題提出許多對策，例如澳洲推動緊急喘息服務、照顧者線上互動平台；英國推動支持泡泡、運送物資志工；紐西蘭推出物資關懷包、協助線上購物等，也有一些國家提供有薪照顧假或照顧者津貼等，以保障照顧不離職或減輕經濟壓力。

家總秘書長陳景寧提醒，Covid-19疫情短時間內恐怕無法終結，民間與政府，都要有長期作戰的心理準備與因應計畫。在親人協助或公共照顧服務因防疫政策受阻下，家庭照顧者必須發揮自助、互助精神度過難關。全國各縣市115個「家庭照顧者支持據點」也提供照顧技巧指導、支持團體、心理協談等服務，歡迎就近利用。

(時報資訊)