在Naver與Kakao網通雙雄帶領下，韓股10日反彈，目前KOSPI在3,230.31點，上漲14.13點或0.44%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率則表現不一。

網路巨擘Naver與行動通訊業者Kakao分別漲4.74%與4.26%。同時，三星電子也漲0.12%，SK海力士則跌0.82%。

匯率方面，一美元可兌1,115韓元，韓元升值0.04%。

韓國3年期公債殖利率上漲11.3個基準點至1.25%，而10年期的卻下跌1.9個基準點至2.085%。

(時報資訊)