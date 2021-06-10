在Naver與Kakao網通雙雄帶領下，韓股10日反彈，目前KOSPI在3,230.31點，上漲14.13點或0.44%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率則表現不一。
網路巨擘Naver與行動通訊業者Kakao分別漲4.74%與4.26%。同時，三星電子也漲0.12%，SK海力士則跌0.82%。
匯率方面，一美元可兌1,115韓元，韓元升值0.04%。
韓國3年期公債殖利率上漲11.3個基準點至1.25%，而10年期的卻下跌1.9個基準點至2.085%。
(時報資訊)
在Naver與Kakao網通雙雄帶領下，韓股10日反彈，目前KOSPI在3,230.31點，上漲14.13點或0.44%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率則表現不一。
網路巨擘Naver與行動通訊業者Kakao分別漲4.74%與4.26%。同時，三星電子也漲0.12%，SK海力士則跌0.82%。
匯率方面，一美元可兌1,115韓元，韓元升值0.04%。
韓國3年期公債殖利率上漲11.3個基準點至1.25%，而10年期的卻下跌1.9個基準點至2.085%。
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