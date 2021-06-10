由於通脹數據顯示，日本5月批發價格較去年同期上漲4.9%，並創13年來最大漲幅，突顯出大宗商品成本不斷攀升，可能造成需求進一步放緩，打壓大阪橡膠期貨轉跌，回吐前一日漲幅。

周四(6/10)截至台北時間11時止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標11月期貨下跌1.7日圓，報每公斤240日圓，早盤一度跌穿240日圓關卡，至239.5日圓。(商品行情網)

(時報資訊)