《商情》成本壓力攀升 大阪橡膠回跌 11:262021/06/10 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於通脹數據顯示，日本5月批發價格較去年同期上漲4.9%，並創13年來最大漲幅，突顯出大宗商品成本不斷攀升，可能造成需求進一步放緩，打壓大阪橡膠期貨轉跌，回吐前一日漲幅。 周四(6/10)截至台北時間11時止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標11月期貨下跌1.7日圓，報每公斤240日圓，早盤一度跌穿240日圓關卡，至239.5日圓。(商品行情網) 《商情》賣壓出籠 日本期膠續跌 《國際油價》需求暫歇 美油期貨略跌 (時報資訊) #日圓 #大阪 #橡膠 #期貨 #攀升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料出口增 紐約期棉漲近一個月新高 10:012021/06/10 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走跌 11:092021/06/10 財經 《商情》運價回神 BDI指數反彈2.5％ 09:442021/06/10 財經 《電子零件》元山5月營收月減4.3％ 仍樂看今年營運 09:272021/06/10 財經 蔬菜箱挨批貴森森 小農嘆成本高 04:102021/06/10 地方新聞 《商情》獲利回吐 大豆跌1.2％ 10:352021/06/10 財經 《國際產業》亞洲新冠疫情糟 迅銷業績掉鍊子 10:352021/06/10 財經 大阪電車擦撞月台停擺逾5小時 大量旅客群聚等待 13:492021/06/10 國際 《商情》憂供過於求 大馬棕櫚油挫逾4％ 09:442021/06/10 財經 大陸5月PPI飆8.5％ 創近13年新高 04:102021/06/09 焦點新聞 《商情》憂中國抑制通漲 期銅跌0.45％ 14:332021/06/10 財經 財經熱門新聞 高端疫苗二期解盲成功 立即申請緊急授權 拚7月提供國人施打 - 財經 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 高端：血清陽轉率達99.8％ 樂觀看待EUA審核 - 財經 - 工商 拜登出手 美中直球對決！謝金河預言：未來關鍵90天很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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