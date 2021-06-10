華爾街等待週四關鍵通膨數據和觀望聯準會消息，美股尾盤收跌，不過，台股在電子三王領軍反彈下，指數震盪走高，盤中一度上漲168點，重回17100點之上，估計量約4000億元。

台股今天在台積電(2330)、鴻海(2317)及大立光(3008)領軍下，電子資金比重重新回到5成以上，台股也拉出一波多頭氣勢，航運股出現震盪下跌，但資金比重仍達25％。而盤中震盪加大，雖然一度重回所有均線上，但遇到近期的壓力區，量能也僅有4000億元，漲幅快速收斂。

分析師認為，近期加權指數反彈力道稍有縮減，主要因短線累計反彈幅度已大，導致市場追價意願偏低，但短線技術面仍延續強勢，四大指數包括加權、上櫃、電子與金融指數日KD指標皆轉為交叉向上，RSI指標也維持在50以上的多方區之中。

台股這波反彈2000多點，四大指數中期指標RSI回升到50以上的多方區，但月線普遍還是處於整理狀態，長線尚未轉為翻多格局，電子股何時能帶領大盤重漲多頭，為指數走勢主要關鍵。

即將進入2021年下半年，主要聚焦在下半年營運動能相對強勁，且目前評價也相對便宜的族群，上半年航運強勢噴出，電子股走弱，第3季為電子股旺季，3C新品陸續上市，資金若回到電子股身上，可留意低基期高成長的電子族群。

(時報資訊)