桃園水情喜訊再報，北區水資源局指出，桃園石門水庫截至10日早上6點，蓄水率已達37％直逼40％，有效蓄水量達7492萬立方公尺，相較8日蓄水量，水量共進帳1309萬噸，更指出，預估未來仍有130萬噸的水量將入庫。

梅雨滯留鋒帶來大量降水，為國內水情一解乾渴，北水局指出，截至10日早上6點，蓄水率已達37％，且預估未來仍有130萬噸的水將入庫，並目前水庫的有效蓄水量已達7492萬立方公尺，根據水利署的資料，6月至今10天的時間，石門水庫蓄水量已上升23％的幅度，降水豐沛。

(中時 )