大陸央視新聞10日報導，俄羅斯外長拉夫羅夫當地時間9日表示，加強與中國的全面協作，毫無疑問是俄羅斯的優先選項，今年兩國將慶祝雙邊《睦鄰友好合作條約》簽署20周年。此外，俄羅斯將依照總統普丁提出的建立大歐亞夥伴關係理念，擴大與東協和亞太地區其他國家合作。

拉夫羅夫在莫斯科舉行的普里馬科夫讀書會上指出，西方不惜一切代價維護自己在世界舞台上的特權地位。不僅是俄羅斯，世界上許多國家面臨著一個事實，那就是西方國家的代表們不準備基於事實誠實對話。這無疑破壞了人們對於對話作為解決分歧方式這一理念的信任，也降低了外交作為對外政策基本工具的作用。

拉夫羅夫強調，俄羅斯主張在相互尊重、平等和尋求利益平衡的基礎上與其他國家合作，在主要國家集體解決全球問題的基礎上，實現多極化。俄羅斯準備好與任何國家合作，但這不是「單向遊戲」，無論是制裁還是最後通牒，都不是與俄羅斯對話和達成協議的方式。

(中時 )