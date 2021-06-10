台股又來到相對高檔，之前曾出現較明顯的拉回修正，不少投資人都是短線操作，使得當沖交易量大增，至於沒有辦法時時盯著盤面的投資人，法人建議可以考慮「台股平衡型基金」，是進可攻退可守的投資標的。

隨著台股處於高檔位置，震盪加劇難免，在這樣的環境下，部分台股平衡型基金績效甚至與大盤不相上下，成為近期市場投資人關注目標。

根據CMoney統計，截至6月8日為止，由投信發行的16檔台股平衡型基金，近三個月全數交出正報酬，其中有5檔基金績效優甚至優於加權指數7.7％的表現，第一名為瀚亞理財通基金，近三個月績效為9.95％，其次為群益真善美基金績效為9.6％，此外，聯邦金鑽平衡基金、永豐趨勢平衡基金跟復華神盾基金等報酬率都打敗大盤。

瀚亞理財通基金經理人劉博玄表示，目前看來台股各產業第三季訂單能見度仍相當高，且經歷過第二季大盤回檔整理後，目前位階趨於合理水準，使電子族群投資價值浮現。除此之外，傳產、金融族群也輪流接棒表現，整體看來台股呈現健康輪漲狀態，預計後續還有挑戰新高可能。

劉博玄指出，台股平衡型基金除了持有台股外，資產配置中會搭配債券以提高投資組合防禦力，因此不僅能夠適時地參與台股上漲動能，在市場震盪較大時，也可以透過債券部位來降低波動度，屬於進可攻退可守的資產。在績效不輸給大盤，但是波動度更低的情況下，台股平衡型基金相當適合投資人作為核心配置的一環。

瀚亞理財通基金成立超過20年，歷經完整景氣循環變化在2008年金融海嘯、2015年及2018~2019年中美貿易戰等全球重大利空事件，表現相對抗跌。去年以來亦抵禦新冠肺炎疫情影響，理財通基金淨值持續成長，無論市場多空都能穩固資產，建議投資人可以長期持有，利用平衡型基金納入債券部位的配置，來分散單一股市風險。

(工商 )