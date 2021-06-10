行政院發言人羅秉成今日召開行政院會後記者會表示，包括國外贈送的疫苗在內，目前已取得211萬劑疫苗，將會配發給優先人員施打，針對台北市診所未按規定將疫苗供給民眾施打，將會追究到底。

羅秉成指出，上周苗栗發生電子廠移工群聚染疫，而也傳出多起長照機構集體染疫，目前疫情仍嚴峻，政院已宣布延長全國三級警戒至6月28日。

羅秉成說，目前經濟部已加強對傳統市場、夜市管制，交通部已將雙鐵、公路運量降至20％以下，教育部已發布各級學校、幼兒園停止到校至7月2日，大學指考延至7月底。

羅秉成表示，勞動部自6月5日起，已暫停移工轉換雇主，也發布移工企業管理4大措施，而國防部已要求官兵在6月28日前盡量留營避免返鄉，也持續動員國軍支援各地篩檢站及防疫清消，經濟部會同科技部，也針對科學園區做快篩及疫苗接種規劃。

羅秉成指出，目前共取得211萬劑疫苗，其中莫德納疫苗15萬劑，已在昨天配發至專責醫院供醫事人員施打，日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗，在本周五完成檢驗封緘後，會再配撥施打。

針對近日發生台北市診所未按規定私自將疫苗供給民眾施打，羅秉成說，政府將追究相關人員刑事或行政法律責任，不容再發生這類情事，避免防疫漏洞出現。

羅秉成表示，感謝民眾配合防疫，避免在端午節移動返鄉，去年雙鐵及國道合計疏運465萬名旅客，今年退票減幅達98％，只剩6萬多張票，國道客運減幅也達6成，只剩4千多張票。空運減幅也達94％。

羅秉成指出，這次端午連假也將針對自用小客車，祭出國道、匝道管制，一旦流量達管制標準就會啟動，避免高度車流的情形發生。

(中時 )