38歲日本寫真女星熊田曜子擁有G級傲人上圍，被譽為「最強美乳人妻」，2012年她和圈外人結婚，並育有3女，沒想到日前卻驚傳被老公家暴，熊田曜子也宣布結束9年婚姻，如今又爆出熊田曜子丈夫反控，婚姻會走向終點，是因為老婆在外有對象，還被他抓個正著。

據《週刊文春》報導，熊田曜子丈夫否認自己有家暴行為，他表示老婆有時候會去錄製富士電視台《NONSTOP!》，通常錄影在中午就會結束，卻遲遲不見人影，且今年的錄影次數漸多，她的行事曆上還會有幾天行程被劃上愛心，為了抓到外遇證據，他在家中裝設錄音機。

熊田曜子丈夫懷疑老婆的出軌對象是《NONSTOP!》的工作人員，還跑去找對方對質，但對方矢口否認，富士電視台方面也否認此事，為了找到直接證據，今年4月他翻找熊田曜子的包包，發現一個女性自慰玩具，便找來在醫院工作的朋友幫忙驗DNA，同時附上自己的檢體。

經過一個月後，結果出爐，玩具上驗出男性精液，檢體卻不他的，頓時綠光罩頂，然而熊田曜子的經紀人回應，這些通通都不是事實。事實上，日前熊田曜子才宣稱自己被丈夫施暴，並指出已經不是第一次，因此堅決離婚，目前雙方正在委託律師辦理離婚手續。

(中時新聞網)