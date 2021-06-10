中國外交部網站顯示，中國國務委員兼外長王毅9日與韓國外長鄭義溶通電話。王毅表示，「中韓作為友好鄰邦和戰略夥伴，應把握是非曲直，堅持正確立場，信守政治共識，不被帶偏節奏。」美國推動的「印太戰略」充滿冷戰思維，挑動集團對抗，不利於地區和平穩定發展大局，中方堅決反對。

王毅指出，在兩國元首共識引領下，中韓關係總體發展順利。近來國際和地區形勢變化很快，中韓作為戰略合作夥伴有必要及時加強溝通。明年是中韓建交30周年，雙方要共同珍惜來之不易的合作成果，為兩國關係繼續穩定發展營造良好氛圍，創造必要條件。

王毅直言，美國推動的「印太戰略」充滿冷戰思維，挑動集團對抗，不利於地區和平穩定發展大局，中方堅決反對。中韓作為友好鄰邦和戰略夥伴，應把握是非曲直，堅持正確立場，信守政治共識，不被帶偏節奏。

王毅表明，雙方要繼續用好聯防聯控機制和「快捷通道」，既防範疫情跨境傳播，又保障必要人員往來。加快中韓自貿協定第二階段談判，加強高新技術和新興產業合作，不斷推進和深化兩國高品質融合發展。

鄭義溶表示，韓國作為中國近鄰，高度重視發展韓中戰略合作夥伴關係，堅持一個中國原則，充分認識到兩岸關係的敏感性。願同中方深化政治互信，加強各領域合作，為韓中關係注入更多內涵和動力，為兩國建交30周年釋放更多積極資訊。

鄭義溶表達了韓方對改善南北關係、推進半島和平進程的強烈意願，希望中方在半島問題上繼續發揮重要建設性作用。

王毅表示，中方支持南北改善關係，努力緩和半島局勢。呼籲聯合國安理會啟動涉朝決議可逆條款，放鬆對朝民生領域制裁。敦促美方採取實際行動，具體落實美朝新加坡聯合聲明。

(中時 )