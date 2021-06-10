今天大聯盟場上洋基以9：6打敗雙城，本場他們派出王牌先發投手寇爾(Gerrit Cole)上場投球，今天他共計投6局被敲5安打失2分，但輕鬆繳出9次三振且沒有任何保送，在隊友火力支援下他成功拿下勝投，目前累積7勝3敗，自責分率是漂亮的2.31，仍舊維持王牌先發投手的實力，洋基本季真的非常需要他。

Giancarlo Stanton just hit a home run that we aren't sure has landed yet pic.twitter.com/NS7DtMSvwf — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 10, 2021

Giancarlo Stanton's second home run of the night!



He's 3-for-3 with two homers and a double pic.twitter.com/HhZjDlApc8 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 10, 2021

這場比賽洋基打線前3局就給予寇爾相當大的火力支援，「法官」賈吉(Aaron Judge)首局就用陽春炮開場，比數來到1：0，第2局老將「園丁」賈登納(Brett Gardner)再為洋基送上1分，第3局傷癒復出的「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)送上遙遠的3分全壘打將比數一下擴大到5：0，這場他擔任指定打擊。

可惜寇爾沒有延續氣勢，在3局下半挨了雙城二壘手普蘭柯(Jorge Polanco)一支陽春炮，這也是他本場失掉的第1分，近期挨轟率相對較高，不過到了第5局洋基打線還是相當給力，史坦頓大爆發再次轟出2分全壘打，加上安杜哈(Miguel Andujar)的陽春炮，此局洋基就灌進3分。

Angry Gerrit Cole is fun pic.twitter.com/2VzcNgHRkM — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) June 10, 2021

不過寇爾雖然K攻依舊，在5局下又挨了一支陽春炮，比數來到8：2，而在6局安然度過後用球數也差不多了，投完此局就沒有再上場，不過靠著隊友強力支援寇爾當時已幾乎鎖定勝投，緊接著第7局安杜哈再為洋基送上保險分，擊出深遠中外野方向高飛犧牲打，讓厄薛拉(Gio Urshela)順利回本壘拿到第9分，此時洋基以9：2大幅領先。

不過雙城仍然沒有放棄，在最後9局下半一口氣轟下4分，其中普蘭柯敲出3分打點全壘打，讓洋基捏了一把冷汗，所幸最後投手還是成功拿下第三個出局數，沒搞砸寇爾的勝投和球隊勝利，驚險以9：6拿下這一勝，這場比賽洋基以史坦頓表現最為出色，總計5打數3安打貢獻5分打點，其中包含一支3分炮和一支2分炮，配上寇爾的6局好投成功拿下勝利。

(中時新聞網)