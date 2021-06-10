受疫情嚴重衝擊，原本嘉義飛往離島的航班已大幅減班，6月起只剩每周2班次往返澎湖，現立榮航空再度公告，13日至30日，嘉義飛澎湖航班全部取消，嘉義飛離島航線等於全數暫停，嘉義航空站指是1997年升格民航丙種航空站以來，24年來一次有這種全面長時間停飛狀況。

嘉義航空站目前由立榮航空經營嘉義飛離島班機，原本每周固定班次飛金門和馬祖，1日已取消往返金門航班，飛澎湖航班也減到每周2班，現立榮航空國內線航班又公布異動，公告因應疫情變化，調整6月下旬國內線班表，嘉義飛澎湖周五、周日航班13日起到30日取消。

嘉義航空站主任林益興表示，立榮指受疫情影響，13日起至月底暫時取消航班，何時復飛？要視後續疫情發展情況，還說之前SARS發生時，嘉義飛離島航班如常，這次暫時停飛長達半個月，是嘉義航空站1997年升格民航丙種航空站以來頭一遭。

嘉義機場是軍民合用，為雲嘉南地區民眾飛離島金門、澎湖重要空運，現因立榮周日起全部停飛，民眾必須轉到台南、台中搭機，不但對民眾造成一定影響，也衝擊到航站排班計程車司機、民營停車場等生計。

(中時 )