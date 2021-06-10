呂姓男子前年底邀請1對夫妻，到他淡水住家喝酒聚餐，呂趁半夜丈夫熟睡時，強拉人妻到門口，褪下對方內衣強吻胸得逞，去年5月他又邀大家吃飯，夜間再度強脫對方褲子，被害人妻忍無可忍報警提告，士林地檢署審理後，依強制猥褻起訴呂男。

起訴指出，呂男去年邀請多名友人，到他淡水住家餐敘，並表示可以睡在他家，其中包括1對夫妻，但當晚吃完飯，人妻將餐具拿到廚房清洗時，呂男竟藉機靠近，並以言語挑逗，隔著衣褲以下體輕撞對方臀部。

次日凌晨呂趁大家熟睡時，偷偷前往人妻位在地下室的客房，將對方叫出門外，拉扯對方內衣並強吻胸部，被害人為怕驚動丈夫，最後選擇隱忍、離開。

因丈夫毫不知情，去年5月又受呂的邀請，帶妻子前往聚餐，當晚兩人被安排到3樓就寢，呂竟重施故技，半夜前往客房將人妻叫出，這次硬來想要強脫褲子，被害女子忍無可忍，用腳狠踹反擊，呂當場被踢倒在地，悻然逃走。

因先後3次遭到性騷擾，人妻後來決定報案，呂男偵訊時，坦承確實有對人妻出手，士林地檢署日前偵查終結，依強制猥褻罪起訴呂男，以強暴、脅迫方法猥褻者，可處6個月以上，5以以下有期徒刑，因呂的3次騷擾犯意各別，建請法院分論併罰，

(中時 )