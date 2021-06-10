砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）10日股價一吐悶氣，開盤後即扶搖直上，午盤前在大單敲進下叩漲停價位，目前上漲9.19％，並帶動PA（功率放大器）族群齊紅，二哥宏捷科（8086）目前上漲逾6％，上游磊晶廠全新（2455）一度上漲逾4％；指標類股轉強，資金回流信心大增，上市櫃電子成交比重皆回升至5成以上，盤勢隨之活絡。
即將邁入第三季，市場預期，蘋果iPhone 13有機會在2021秋季發表會登場，近期也陸續再掀新機話題，法人認為，隨拉貨潮啟動，全新第三季旺季也可期。
而宏捷科也表示，訂單能見度已看到年底，目前並未見到客戶下修訂單或砍單狀況，反而是產能持續吃緊，WiFi與手機PA是公司兩大營收成長支柱。市場擔憂印度在疫情重擊下，恐衝擊手機需求，對此，公司表示，印度為其中一塊市場，但幾乎全球「目前對4G手機PA還是很缺」，看好手機PA在2020年下半年逐漸回溫後，需求持續穩定成長。
(工商 )
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