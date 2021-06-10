電商618年中購物節即將來臨，因應近期疫情變化快速，大多數消費者採「宅家避疫」的新生活模式，但居家辦公與停課不停學的需求持續存在。為迎接618檔期，小米台灣宣布首度加入618感恩慶，自6月11日至6月18日止推出「小米618年中感恩節」，祭出限時秒殺、滿額贈禮、熱門商品直降、最高新台幣$618元折扣現金券、消費指定商品每滿新台幣$618元立減新台幣$68元等多項折扣。同時小米台灣宣佈推出新品「小米 27 型電腦螢幕」。

因應疫情影響，許多用戶轉為居家辦公、孩子停課不停學，為了讓用戶享有更舒適的工作及學習體驗，小米台灣推出「小米 27 型電腦螢幕」，以1920×1080 FHD 高解析度呈現細膩的影像，支援100% sRGB寬廣色域。採用IPS螢幕，擁有更高的透光度，以及178°的寬廣視角，讓用戶無論從各個角度觀看螢幕，都能享受HD影像品質。此外，內建獲得TÜV Rheinland認證的低藍光模式，可保護用戶的雙眼，即使長時間工作、熬夜追劇也不亦感到雙眼疲勞。

小米推出「小米 27 型電腦螢幕」。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

小米 27 型電腦螢幕採用獨特的三邊纖薄邊框設計，螢幕背面採用簡潔貼面設計，機身最纖薄處僅 7.5mm，安裝容易，並可貼合用戶的辦公桌而不佔用多餘空間，營造簡潔俐落的辦公環境；可調整的螢幕角度，讓用戶在任何坐姿下皆可使用。此外，附有HDMI、VGA、音訊、DC 輸入等多用途連接埠。「小米 27 型電腦螢幕」售價為新台幣$5,295元，將於6月18日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、法雅客網路商店與friDay購物陸續開賣。

為了一次解決父母宅家與親友不斷線、小孩在家學直笛、自己一舉攻略各手遊的多種需求，小米台灣精選多款熱門機款。「小米618年中感恩節」期間，小米11直降$1,000元，優惠價$20,999元，領券最高再折$1,000元；小米10T系列手機享直降$2,000元，小米10T Pro優惠價$13,999元、小米10T優惠價$11,999元，領券皆再折$200元；輕旗艦小米10T Lite直降$1,000元，優惠價$8,999元，領券再折$200元；Redmi Note 9T直降$500元，4GB+128GB優惠價只要$6,999元，領券再折$200元；Redmi 9T最高直降$500元，6GB+128GB優惠價$4,999元，4GB+64GB優惠價$4,399元，領券再折$200元。

同時，於小米商城mi.com購買任一手機，即享3期或6期分期零利率，讓用戶無負擔購入好機；且凡單筆僅手機的訂單滿$8,000元，即贈小米體重計2；滿$12,000元，即贈10000 小米行動電源 3 無線版 超值版（數量有限，送完為止）。

小米618年中感恩節活動期間，甫於5月中上市的「小米智慧顯示器P1 55型」搭載三面超窄邊框設計，以4K Ultra HD支援Dolby Vision及Dolby Audio打造劇院級視聽饗宴；內建Android TV10作業系統，透過OTA軟體更新，可以Google助理遠端操作智慧家電產品，原價$17,999元，於「小米618年中感恩節」下殺新台幣$2,000元，特價$15,999元；另更推出限時秒殺活動，秒殺價只要新台幣$15,799元。同時小米智慧顯示器 65型下殺$1,000元，特價$19,999元。

另外，為擴大回饋所有喜愛小米的消費者，於5月13日至6月10日在小米商城mi.com與小米之家購買「小米智慧顯示器P1 55型」均可獲贈小米商城mi.com新台幣$2,000元現金券乙張，於其他通路購買者請洽詢原購買通路獲等價回饋。

自6月11日至6月18日「小米618年中感恩節」期間，小米台灣針對熱門商品推出有感直降，如米家掃拖機器人優惠價$7,995元，加贈小米小愛音箱 Play，領券最高再折$618元；米家掃拖機器人 1C優惠價$5,995元，領券最高再折$618元；米家無線吸塵器 G10優惠價$6,995元，加贈米家無線吸塵器 mini，領券最高再折$618元；米家無線吸塵器 G9優惠價$5,195元，加贈米家無線吸塵器G10/G9 HEPA 濾芯套裝，領券最高再折$618元。

於「小米618年中感恩節」期間購買，滿額再贈多項好禮；單筆消費滿$3,500元（以下同，不含不含手機、智慧顯示器），即贈小米 WiFi 訊號延伸器 Pro或 小米 USB 充電器 36W 快充版；單筆滿$6,500元，即贈米家精修螺絲起子套裝組、小米液晶手寫板或小米小愛音箱 Play；單筆消費滿$9,000元，即贈米家電動打氣機或米家無線吸塵器 mini；單筆消費滿$12,000元，即贈小米小愛音箱 Art或米家恆溫電水壺；單筆消費滿$20,000，即贈小米真無線藍牙耳機 2S或米家智慧空氣循環扇。

小米之家於疫情升溫後，推出私訊Facebook官方粉絲頁購買滿新台幣$800元即可送貨到府的服務，除了訂購商品外，消費者能與店員一對一詢問產品功能，更可請店員提供實機照片或影片，讓消費者對即將入手的產品有更多認識，客製化的服務廣受用戶好評。小米之家宣布將此項服務延長至6月18日，並將於「小米618年中感恩節」期間，首度開播三場618限定直播，於直播期間下單，除享原「小米618年中感恩節」折扣外，將享更多限量好禮選擇，敬請準時鎖定、搶下專屬的優惠。

另外，小米之家Line官方帳號正式上線囉！即日起，拚手速搜尋小米之家Line官方帳號@mihometaiwan，前500名加入好友即可領取新台幣$100元優惠券，將提供新品搶先看、技術服務支援、商品庫存詢問、貨到保留等一系列的客製化的線上服務，同時將不定期發放小米之家Line好友專屬優惠券，快加入領好康！

(科技)