福斯(Volkswagen)周三宣布，對包括前執行長Martin Winterkorn等四名前主管已經達成和解協議，福斯將就廢氣排放醜聞中獲得2.88億歐元(約3.51億美元)的賠償。
而在達成協議的同一天，柏林市檢方指控Winterkorn對德國國會提供虛假證詞；Winterkorn當時表示，在醜聞爆發之前，他並不知情公司操弄柴油引擎的測試。
Winterkorn在2015年9月卸任執行長，卸任前一周，福斯承認了使用非法軟體操弄柴油引擎排氣測試。
曾擔任福斯集團執行長9年的Winterkorn，其發言人拒絕對柏林檢方提出評論。
此一和解也標示著福斯集團走出醜聞。至今為止，福斯在改革、罰款和法律費用上，已付出逾320億歐元。
福斯最初將該事件歸咎於公司少數的流氓工程師，而該醜聞也讓福斯加速對電動車的投資。
福斯目前也面臨股東價值高達41億歐元的索賠要求，雙方要達成協議，仍需要數年時間。
周三的協定包括來自於前執行長和主管的2.7億歐元賠償，另外還包括與前奧迪執行長Rupert Stadler的和解。該議案仍需要7月22日集團股東會的批准。
福斯是在今年三月對Winterkorn和Stadler提出違反職位責任的賠償要求。
(時報資訊)
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