1名網友日前退租住了5年的租屋處，不料卻遭房東百般刁難、苛扣押金，房東要求更換屋內所有冷氣馬達、窗簾、燈具，並重新油漆、清理紗窗門縫等，總共要扣掉押金36800元，讓該網友暴怒且難過；其他網友也留言說，「租金本來就包含折舊損耗，5年下來怎麼可以變新的還房東」。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他租了1整層房子5年，日前決定退租，他在退租時把屋內整理乾淨、地板拖乾淨，「難免不像無塵室、新屋交屋一樣」，但他控訴房東在檢查房屋時刻意刁難，房東不但要求清潔冷氣、更換冷氣馬達、更換窗簾、重新油漆、更換蓮蓬頭、拆除軌道燈、換新燈具等，總共要價36800元。

網友退租住了5年的租屋處，卻遭房東苛扣押金，房東要求更換屋內所有冷氣馬達、窗簾、燈具，並重新油漆、清理紗窗門縫等，總共要扣掉押金36800元。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

網友退租住了5年的租屋處，卻遭房東苛扣押金，房東要求更換屋內所有冷氣馬達、窗簾、燈具，並重新油漆、清理紗窗門縫等，總共要扣掉押金36800元。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該房東還在訊息中表示，「你們住了幾年，我很珍惜這個緣分，謝謝你們喜歡我們的房子」、「以上所列金額都是很合理的，我不是要靠這賺錢，也希望把事情盡快了結」；原PO則發文說，他當初安裝軌道燈，拆除費用他認為合理，但其餘的費用讓他納悶，怒批「第一次知道退租還要洗窗戶，紗窗是消耗品，我怎麼知道這紗窗是不是用了40年，然後我是住5年耶，不是住5分鐘，連牆壁油漆都歸我們」。

許多網友則留言說，「太誇張！租金已經包含折舊和損耗，過了五年就多了五歲，怎麼可能變新的給他」、「好扯！就是想盡辦法扣押金，這些正常使用耗損品，本來就是房東要負責」、「不合理啊！他等於是要你幫他翻新房屋、然後不用自己花錢」；據了解，民法有規定自然損耗需由房東自行負責。

(中時新聞網)