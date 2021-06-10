台灣這波本土疫情一發不可收拾，自5/11爆發至今，短短一個多月超過萬人確診，精神專科醫師蘇偉碩今在臉書發文表示，這都是因為「雙盲」！民眾不曉得自己有沒有感染，中央政府也不知道；民眾不曉得何時可以打到疫苗，中央政府也不知道，因此未來疫情如何結束也是雙盲。

蘇偉碩今在臉書粉專「蘇偉碩醫師的543」發文表示，民眾不曉得自己有沒有感染、政府也不知道你有沒有感染，在是否感染雙盲的情形下，疫情就擴散出去了。而民眾也不曉得自己何時有疫苗可以打，政府也不知道民眾何時能打得到疫苗，未來這波疫情該如何結束也是雙盲！

蘇偉碩昨在臉書PO文替這波疫情中的政治人物打分數，在這次的疫情應變，他以一個公民的身分打分數，滿分是100分，新北市長侯友宜99分、台北市長柯文哲98分、疫情指揮中心指揮官陳時中49分、高雄市長陳其邁59分、前副總統陳建仁39分、總統蔡英文10分。

新北熱區防疫奏效！疫情何時能受到控制？ 公衛專家陳秀熙點出「關鍵確診數」

而這波疫情自5/11爆發以來，累計至昨天有1萬0671人確診，死亡人數高達321人，其中有35人是在到院前就死亡。中央流行疫情指揮中心昨（9日）公布，單日新增274例本土、25例死亡。整體確診數字略下降，指揮官陳時中表示，整情趨勢來到比較穩的狀態，未來仍要多留意。

(中時新聞網)