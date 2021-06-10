昨天在立院質詢，行政院長蘇貞昌把雞腿比做疫苗；民進黨立委陳亭妃今受訪表示，疫苗是戰略物資，跟雞腿不大一樣。

至於行政院政務顧問丁怡銘遭爆已在5月施打AZ疫苗；陳亭妃說，行政院還是要說明清楚，既然指揮中心也說，丁是符合規定，行政院就要把它說得更清楚，符合哪些規定，然後指揮中心符合他的哪些要求，這樣可能會比較能夠撫平大家覺得疫苗要透明的狀況。

至於拿「雞腿比做疫苗」；她說，疫苗是戰略物資，確實跟雞腿不大一樣，疫苗它是必須從採購，還有緊急授權，甚至是冷鏈運送，這整個過程都非常不同。但是她相信昨天院長應該只是要提醒，疫苗取得沒有那麼容易，必須是要有一個程序，政府真的努力在做了，蘇應該只是要表明這樣的想法跟態度。

國民黨質疑，疫苗預算第二期又編了200多億，5月目前已經支出了90幾億，疫苗預算一直編，可是疫苗又沒有進來；陳亭妃認為，簽約過程屬於是雙方的秘密協議，這真的也沒辦法公開，但是還是希望疫情指揮中心，既然在野黨有這樣的疑慮，就把一些數字講得更清楚。

她說，但是一些比較牽涉到雙方秘密協議的部分，不適合講的，大家還是要給予指揮中心一點寬容跟包容，但是能夠講的部分，包括數字的部分，包括怎麼規劃的，可能交待清楚會比較好。

日本首相菅義偉，還有日本在野黨黨魁提到台灣的防疫表現的時候，稱台灣是國家；陳亭妃表示，非常感謝，無論是日本還是很多國家，基本上對於台灣在這段時間，都給予很多的肯定，起碼在台灣走出去，台灣是一個國家的議題，已經慢慢被認同，甚至會主動來稱呼台灣是一個國家，這個部分會繼續努力。

(中時 )