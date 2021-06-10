高端生產的國產疫苗將在今（10日）公布二期試驗解盲結果，股票也因此暫停交易，此前，高端股價受國產疫苗爭議影響連吞6根跌停，但從周二解開跌停後連2天漲停，一來一往巨震逾18%，讓不少投資者摸不著頭緒，有內行人就透露，台灣生技股的問題不僅僅是政治因素，還有內外管理、大戶投資者的壓力等，導致股價問題很多，他也建議散戶不要把生技股當長期投資。

事實上，去年新冠肺炎疫情在全球爆發，生技股高端就開始飆漲，短短1年半暴漲超過13倍，今年初政府宣布疫苗成為防疫重點後，高端在二期試驗未完成的情況下再漲逾180%，最高價曾衝上417元，但爆發國產疫苗爭議後，連續6個交易日都跌停，直到周二（8日）才反彈。

高端解開跌停的過程相當戲劇性，周二先以重挫逾8%的190.5元開出，半小時內直奔漲停價飆到228元，且隔天（9日）高端再衝上250.5元，連續2天都拉至漲停，引起市場熱議。

有生藥背景的網友在PTT論壇上分享台灣生技股的問題，他說：「台灣新藥研究人員大多擁有足夠的能力與基本功，甚至是輾壓國外，但台灣生技股的問題不僅僅是政治因素，還有內外管理、投資者壓力（還不是普通散戶那種）、公司之間的競合博弈等，導致股價問題很多。」

此外，他也引述台灣東洋董事長林全的話「水很深」來概述生技股狀況，同時提醒投資者做好風險管理，「如果散戶想把生技股當長期投資，真的不建議，如果已經在船上了，好像是雷軍說過：風口浪尖，豬都能飛。記得別摔死就好。」

文章一出吸引網友熱烈回應，「生技股水真的很深啊，看禮拜二拉成那樣就知道」、「生技股才有可能讓總統出來開法說會」、「散戶還是算了吧，別想碰生技」、「高端都還沒解盲就噴成這樣，本來就很離奇」、「整個走勢就很詭異，散戶真的不能貪」、「沒人能超越生技股啊，總統都出來了」。

全台疫苗荒、股票又慘賠 高端之亂幕後黑手竟是他？

(中時新聞網)