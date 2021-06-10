花蓮縣政府避免返鄉人潮及旅客造成防疫破口，防疫期間只要民眾擅入公告管制景點，警方一律重罰。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土疫情持續延燒，全國進入三級警戒即將來到第三週，儘管許多觀光景點目前皆暫時封閉至28日，由於端午連續4天假期將至，勢必還仍有悶不住的民眾出遊透氣，花蓮縣政府避免返鄉人潮及旅客造成防疫破口，防疫期間只要擅入公告管制景點者，一律重罰。

國家風景區與國家公園內至28日止，其封閉型景點，如遊客中心等將全數暫停開放，開放型景點則會於在出、入口放置公告，花蓮縣府日前也在轄內重要溪流及觀光景點，如三棧溪、砂婆檔、翡翠谷、清水溪、崇德海岸水域活動及七星潭風景特定區，公告禁止遊客進入。

花蓮縣警察局表示，截至8日，目前舉發未遵守防疫規定的遊客共8件8人，由於端午連假將是防疫一大考驗，花蓮是國人旅遊首選，11至14日均會派員前往上述特定風景區、景點、溪流等加強宣導、查處，擅入公告管制景點皆重罰。

局長蔡丁賢表示，疫情升溫，民眾防疫警覺心隨之提高，發現未戴口罩、八大行業明關暗開或擅闖公告管制區域等，均會主動報案，警方除維護治安與交通，防疫工作亦不會鬆懈，強力查處只是手段，最終目的是為了守護鄉親的健康。

「花蓮的好山好水永遠都在」縣長徐榛蔚表示，花蓮目前已連續5日零確診，她呼籲鄉親和外地民眾，防疫期間盡量少移動、避群聚，希望大家遵守防疫規定，「戴口罩、勤洗手、沒事別亂走」。

另外，台鐵預計端午連假搭火車回到花蓮還有約2000人左右，縣府與台鐵研議，11至14日，僅開放花蓮火車站東（前）站出站，且在月台內設置篩檢站，提供到站旅客做快篩，快篩陰性才可出站。假期間，若投宿旅客有確診症狀，則會公布旅宿業者的店名。

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