櫃買中心10日表示，聯亞藥業公司（6562）在10日申請登錄興櫃股票，產業別化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，聯亞藥業公司成立於2014年7月間，董事長兼總經理為陳啟祥，主要經營業務是蛋白質藥品與特殊學名藥品開發、製造及委託研究、生產服務等，送件時資本額為9億1,354萬元。

聯亞藥業公司2020年業績，營收4億7,756萬元，稅前虧損9,025萬元，稅後虧損7,422萬元，每股虧損0.86元。

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(工商 )

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