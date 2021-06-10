聯亞藥10日申請登錄興櫃股票 11:532021/06/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心10日表示，聯亞藥業公司（6562）在10日申請登錄興櫃股票，產業別化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，聯亞藥業公司成立於2014年7月間，董事長兼總經理為陳啟祥，主要經營業務是蛋白質藥品與特殊學名藥品開發、製造及委託研究、生產服務等，送件時資本額為9億1,354萬元。 聯亞藥業公司2020年業績，營收4億7,756萬元，稅前虧損9,025萬元，稅後虧損7,422萬元，每股虧損0.86元。 百貨、超市年中慶 線上開打 櫃買10日審議華景電通上櫃案 (工商 ) #聯亞藥 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 #化學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6月15日起恢復臨櫃報稅 財部被罵翻 04:102021/06/10 財經焦點 抓隱形傳播鏈 民間快篩將開放 04:102021/06/10 焦點要聞 陳麗玲》疫情亂象 政府三對策 09:052021/06/10 政治 櫃買 新掛牌、債券發行熱絡 今年來股債兩市成績亮眼 04:102021/06/10 財經要聞 《美股掃瞄》觀望通膨數據 美股小跌 08:532021/06/10 財經 《產業分析》解盲眾所關注 業績實在才是王道 10:352021/06/10 財經 居家型快篩試劑 擬不列三級醫材管制 04:102021/06/10 財經要聞 超市祭夢幻逸品 618元開搶 04:102021/06/10 時尚消費 大師兄回來了！穩懋領PA族群紅了 11:412021/06/10 財經 歸仁警破獲旅社暗藏春色 男客無懼疫情循網路好評嘗「人與人連結」 10:562021/06/10 社會 男大生買高端賠光畢生積蓄 慘被主力這招整死 09:432021/06/10 財經 財經熱門新聞 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 要聞 高端疫苗解盲在即 內行曝生技股「水很深」暗黑內幕 - 要聞 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 台積電股利加碼 受益最多的是他 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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