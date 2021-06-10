巴西肉品加工業者JBS的美國子公司今天透過聲明表示，公司已支付相當於1100萬美元（約新台幣3億800萬元）的贖金給勒索軟體駭客，以防蒙受進一步破壞。

路透社報導，全球最大肉品加工業者JBS上週表示遭遇癱瘓性網路攻擊可能導致食品供應鏈中斷並推高食品價格的後，JBS取消美國廠和加拿大廠的輪班。

JBS美國子公司在聲明中表示：「JBS美國子公司今天證實支付相當於1100萬美元的贖金，以因應對公司營運作業遭遇的犯罪網攻。」美國媒體報導指出，贖金是以比特幣（bitcoin）支付。

聲明指出，支付贖金之際，公司絕大多數的設施都正常運作中，並強調公司「為了降低任何與這場網攻有關的意想不到問題，並確保沒有資料外洩」，便先行支付贖金。

據法新社報導，美國總統拜登上週表示，白宮方面認為此事與俄羅斯有關。

JBS美國子公司在聲明表示：「JBS美國子公司在整起事件過程中頻繁與政府官員溝通。」

JBS美國子公司執行長諾蓋拉（Andre Nogueira）說：「這對我們公司和我個人來說都是相當艱難的決定，然而我們仍認為這是避免讓我們的客戶蒙受任何潛在風險的必要之舉。」

勒索軟體駭客上個月迫使美國最大燃料管線營運業者「殖民管線公司」（Colonial Pipeline）一度暫停對美國東部的燃料供應。

(中央社)