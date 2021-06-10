本土疫情不斷擴大，台灣面臨疫苗慌。醫師出身的前民進黨立委沈富雄表示，此刻社會人心浮動，對政府的信心近乎全面崩盤，其包括人民不分政黨屬性對政府一致不滿、人民對每天下午2點指揮中心的記者會不信任、相信負面的消息不相信正面的消息、感覺人人都有可能病死，以上共8項特徵；政府危機的唯一解方，則是「給我疫苗，其餘免談」。
沈富雄今日在臉書發文表示，此刻社會人心浮動，人民對政府的信心近乎全面崩盤，其特徵如下：
1、人民因政黨屬性，動機容有不同，但對政府的不信賴則一。
2、對政府提供的情資，尤其是每天下午2:00的記者會不相信。
3、相信負面的消息，不相信正面的消息，甚至把好消息解讀為壞消息，因此他就事論事地說疫情趨緩，是犯了大忌。
4、人民對這個病極度害怕，他如果說每年台灣流感患者65萬，死亡4000人會被認為「白目」。
5、非常怕死，好像因此病而死的可能，人人有份。
6、因怕得病可以忍受任何不便，因此，政府下令延長三級警戒是政治正確，但其他方面是自掘墳墓。
7、政府危機的唯一解方：給我疫苗，其餘免談。
8、在瘟疫與死亡的陰影下，不存理性思考與討論的空間，他仍會繼續研究、論述但不貼文，免得連好消息也激怒大家。
此外，沈富雄特別強調，他之所以在「全面崩盤」前加「幾乎」兩字，是因為目前民進黨的命是靠老共在撐的。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。