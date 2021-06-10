本土疫情不斷擴大，台灣面臨疫苗慌。醫師出身的前民進黨立委沈富雄表示，此刻社會人心浮動，對政府的信心近乎全面崩盤，其包括人民不分政黨屬性對政府一致不滿、人民對每天下午2點指揮中心的記者會不信任、相信負面的消息不相信正面的消息、感覺人人都有可能病死，以上共8項特徵；政府危機的唯一解方，則是「給我疫苗，其餘免談」。

沈富雄今日在臉書發文表示，此刻社會人心浮動，人民對政府的信心近乎全面崩盤，其特徵如下：

1、人民因政黨屬性，動機容有不同，但對政府的不信賴則一。

2、對政府提供的情資，尤其是每天下午2:00的記者會不相信。

3、相信負面的消息，不相信正面的消息，甚至把好消息解讀為壞消息，因此他就事論事地說疫情趨緩，是犯了大忌。

4、人民對這個病極度害怕，他如果說每年台灣流感患者65萬，死亡4000人會被認為「白目」。

5、非常怕死，好像因此病而死的可能，人人有份。

6、因怕得病可以忍受任何不便，因此，政府下令延長三級警戒是政治正確，但其他方面是自掘墳墓。

7、政府危機的唯一解方：給我疫苗，其餘免談。

8、在瘟疫與死亡的陰影下，不存理性思考與討論的空間，他仍會繼續研究、論述但不貼文，免得連好消息也激怒大家。

此外，沈富雄特別強調，他之所以在「全面崩盤」前加「幾乎」兩字，是因為目前民進黨的命是靠老共在撐的。

(中時新聞網)