陳時中出席立院聯席會報告並備質詢

「疫苗混打效果好」遭陳時中打槍 柯文哲再解析：沒有絕對的百分比

台北市長柯文哲日前指出，先打AZ疫苗再打BNT、莫德納疫苗「效果更好」，遭衛福部長陳時中反駁「不建議、沒規畫」。而國民黨立委曾銘宗今(10日)在立法院質詢時，提出疫苗混打的國家，並問「以後會可能同意混打？」陳時中鬆口表示，「很有可能」，會根據研究報告做相關研議。

曾銘宗10日在立院質詢時提到，德國、芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、法國、西班牙、加拿大等國家疫苗混打，「疫苗到底能不能混打？」陳時中先是說，「現在還沒決定這樣做，不過隨著更多科學證據，能夠混打對施打效率會增加，但需要更多科學證據，目前是說打第一劑有嚴重不良反應，建議第二季打其他疫苗」。

曾銘宗接著問，「所以現在是原則上不可以、例外可以，那以後你看這些先進國家，醫藥研究不會比我們差，以後會可能同意混打？」陳時中則說，「很有可能，因為這些國家做下去之後，一定會有一些報告出來，會根據研究報告做相關研議。」

(中時新聞網)