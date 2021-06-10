雲林縣警察局製作「端節宅在家，親情不會減」告示牌，讓員警在交流道、省道、聯外道路等重要道路執勤時加強宣導。（雲林縣警局提供）

今年端午節連續假期有3天，自12日（周五）起至14日（周一端午節），雲林縣府明（11日）下午開始將在雲林高鐵站、斗六火車站、斗南火車站設置新冠肺炎快篩站，縣長張麗善拜託旅外鄉親今年若不得已一定要返鄉，請在快篩站接受篩檢，為家人多停留30分鐘再回家。

因疫情升溫之故，各縣市對於今年端午節返鄉車潮、人潮如臨大敵，雲林縣長縣長張麗善今（10日）早上與工務處長汪令堯到雲林高鐵站視察及將設置快篩站的位置。

張麗善表示，她很擔心這次南來北往的旅客，明（11日）下午起到13日，會在雲林高鐵站、斗六火車站、斗南火車站設置快篩站，請搭車旅客出車站不要外散，從大門走出去就可以看到快篩站，希望返鄉旅客都能接受篩檢，為家人停留30分鐘等待結果，陰性反應才回家。

張麗善說，也希望縣民提前通知要返鄉的家人，在車站門口做完快篩再回家，「拜託拜託」。

另外，雲林縣警察局也製作「端節宅在家，親情不會減」告示牌，讓員警在交流道、省道、聯外道路等重要道路執勤時加強宣導。

雲林縣警局因應今年疫情升溫又逢端午連假，製作兩款告示牌「端節宅在家，親情不會減」、「共乘請戴口罩，減少人車移動」，呼籲民眾安全是回家唯一的路，防疫是為走更遠的路。

雲林縣警局表示，新冠肺炎疫情嚴峻，三級管制延長至6月28日，縣內各風景區及廟宇均關閉，端午節連假預估人車潮將較往年減少，若有開車外出，2人以上共乘必須全程配戴口罩。

(中時 )