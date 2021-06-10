南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，擁有甜美外型、精緻五官，出道時，就擁有許多粉絲喜愛她，近期女團TWICE即將推出第十張專輯《Taste of Love》於本月11日發行，昨（9日）在youtube上傳新專輯的主打歌《Alcohol-Free》MV，周子瑜在影片中，穿著鮮豔紅色造型服裝，引起許多粉絲直呼：「真的太美了！」

子瑜在這次新歌中的造型亮曝光，上衣穿著鮮紅的細肩紅背心，頭髮別上一朵紅玫瑰花，跳起舞姿模樣很性感，尤其時有彎腰的舞蹈動作讓子瑜小露酥胸，展現出小女人氣息讓人看了好害羞，在這首《Taste of Love》新歌中，子瑜演唱兩句副歌，並站在C位，讓好多粉絲朋友，好喜歡這次專輯的新造型，本月14日是子瑜22歲的生日，許多粉絲朋友，也準備各項生日應援，為子瑜慶祝今年生日。

子瑜在新歌中的造型亮曝光，上衣穿著鮮紅細肩紅背心。（圖/youtube)

周子瑜上月（25日）與多賢一起直播與粉絲聊天，並暖心喊話，周子瑜表示：「原來台灣的疫情還好，但最近開始變嚴重，大家一起加油！希望能一起戰勝疫情。」更是在直播上與粉絲朋友分享：「今天是媽媽的生日！」在旁聽到此消息的多賢，並對著鏡頭用中文說：「子瑜媽媽！生日快樂！」也讓許多的粉絲直呼：「倆人互動的模樣，太可愛了！」最後不忘提醒粉絲朋友們，出門外出不要忘記戴口罩。

多賢並對著鏡頭用中文祝福，子瑜媽媽「生日快樂！」（圖/youtube)

許多網友在底下留言表示：「子瑜真的很愛很愛她的媽媽，她和家人的感情真的很好！」、「TWICE加油大家一起加油」、「子瑜好可愛呀！看了心情真好」、「良的子瑜，希望妳永遠美好快樂！」、「子瑜好美好氣質！多賢好有禮貌。」

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(中時新聞網)