大陸銀保監會主席郭樹清10日強調，當前將重點加大直接融資所占比例，其中債券市場還有龐大發揮空間。

華爾街見聞報導，郭樹清10日在第十三屆陸家嘴論壇上表示，現階段最突出的一項任務就是進一步加大直接融資比重。在2020年新增社會融資規模中，債券和股票融資佔比已經達到了37％左右，還可以有更大的發展空間，特別是債券市場還有很大潛力。

不過郭樹清也稱，當前面臨的問題是債券市場法制還不夠健全。迫切需要讓各級政府、企業、中介機構和投資者都認識到逃廢債不僅是不道德的行為，而且是違法違規甚至是犯罪的行為。

針對疫情下為中小微企業實施的貸款本息延期措施，郭樹清表示，預計會有一定比例成為不涼資產，加上部分地方房地產泡沫化金融化傾向嚴重、部分大中型企業債務違約比例上升等現象，預計銀行機構面臨信用風險問題，將加大撥備計提力度，確保能夠更快更多地處置不良資產。

而對於整頓網路平台方面，郭樹清指出，要健全相關公司的治理結構，加快市場化兼併重組，規範網路平台，促進公平競爭。要抓緊推進傳統金融服務數位化轉型，促使金融機構能夠更精準服務實體經濟，更精準防範金融風險。

(工商 )