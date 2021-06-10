高雄苓雅區四維二路與和平一路口9日下午發生路樹倒塌意外，波及停等紅燈的用路人，導致吳姓女駕駛受困車內，並且造成該路段交通壅塞，所幸在警方及高市府工務局的協助下，順利救出受困的吳女，也在1小時內恢復通車，被救出的吳女直呼「還好命大！」

據了解，吳女駕駛的車輛正於該路口停等紅綠燈，未料，突然被倒塌的中央分隔島路樹砸中車輛頂部，所幸僅是車輛鈑金凹陷，人並未受傷，警方見駕駛受困車內無法動彈，便立即通知工務局養工處人員到場搶救，駕駛脫困後直呼「還好命大！差點就被樹砸到了」並頻頻向警方及工務單位表達感謝。

而倒塌的路樹，也擊中停放於路邊停車格內的另一輛自小客車，幸好車內無人，目前車損狀況仍待評估。由於安全島路樹傾倒於車道上，嚴重阻礙和平路南北向的通行，因此員警立即擺設交通錐實施交通管制，以便工務局人員快速排除障礙物，避免下班車流壅塞。

據了解，該棵倒塌的樹木為菩提樹，無預警倒塌的原因初步認定是日前連續豪雨導致土壤鬆軟所致，工務局派出高空作業車1台、鏈鋸3台、抓斗車1台及10位人力前往救援，警方先將受困駕駛救出，並於現場指揮疏導交通，1小時後就恢復雙向通行。

(中時 )