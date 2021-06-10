蘋果iPhone新機拉貨陸續啟動，為砷化鎵代工廠-穩懋(3105)、宏捷科(8086)及砷化鎵磊晶廠—全新(2455)下半年營運挹注動能，投信同步加碼穩懋、全新及宏捷科，穩懋今天盤中股價漲停，宏捷科及全新亦聯袂走高。

由於往年蘋果新機均在9月下旬上市開賣，隨著全球加速施打疫苗，歐美陸續解封，蘋果供應鏈也回到過往趨勢，自6月開始小量試產，7月起出貨將明顯放量，讓穩懋、全新及宏捷科第3季及下半年業績看好。

相較於穩懋因客戶新舊產品交替，第2季營運受淡季影響較為明顯，宏捷科及全新因5G手機及WiFi 6需求強勁，前5月業績表現亮眼，其中宏捷科5月合併營收也攀升至3.8億元、月增1.2%、年增35.7%，再創104年12月以來新高，累計前5月合併營收為18.19億元，年成長32.82%。

宏捷科表示，目前各產線處於供不應求，訂單已排至年底，公司正加速開出新產能，預期第3季月產將達1萬7000片，年底前達2萬片；隨著下半年新產能陸續開出，預估營收最遲在第4季初即可突破歷史高點。

全新5月合併營收為2.88億元，年成長49.25%，累計前5月合併營收為14.66億元，年成長41.02%。

全新表示，目前5G手機PA及WiFi 6/6E客戶訂單強勁，短期無法緩解，加上車用LiDAR拉貨頻率增加，營運成長可期；公司已啟動擴產，將研發機台轉為量產機台，公司現有52台MOCVD機台，預計年底再增加5到10台的機台，明年第1季到第2季初投入量產。

穩懋5月合併營收為20.6億元，月增1.78%，年成長3.78%，累計1至5月合併營收為100.85億元，年成長0.26%；穩懋預估，第2季營收將較第1季增加low-single digit(約1%到5%)，單季毛利率預計約為low-thirties(31%到35%)水準，產能利用率則可望因營收成長優於第1季的80%。

穩懋目前總產能已拉升到月產41000片，看好5G自2021年到2025年進入需求爆發期，穩懋日前公告啟動路竹園區廠房興建工程，契約總金額約15.17億元；根據穩懋董事會於2020年12月25日決議，南部高雄園區租地委建第一期廠房預估投入總價款不超過26.25億元，今年5月7日董事會再通過不包含2020年12月25日董事會通過租地委建第一期廠房價款，預計將再投入100億元資本支出；穩懋預估，高雄路竹新廠須要3年以上時間才能有營收貢獻。

(時報資訊)