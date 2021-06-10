LED大廠富采（3714）受惠mini LED持續交貨，5月營收達31.7億元，創下富采今年成軍以來新高紀錄，比4月的29.11億元再增8.87%，第二季營收有機會達到90億元水準、季增約30%，並且可望挑戰轉虧為盈。

富采mini LED自3月開始交貨，5月營收為連續第三個月成長。公司預期從5月開始，mini LED可望進入滿載狀態，第三季可維持滿載，直到今年第四季可望維持高檔水準。

富采6月營收可望維持高檔水準，推估第二季營收有機會達到90億元、季增約30%，並且可望轉虧為盈。

展望下半年，第三季步入傳統旺季，公司Mini LED產能稼動率可達滿載。繼上半年開始供應美系客戶平板電腦新機種(iPad Pro)Mini LED背光產品，預計下半年有筆記型電腦(Macbook Pro)Mini LED新品量產出貨。公司預期，今年Mini LED佔營收比重3成。

回顧上季，富采今年第一季營收68.78億元、毛利率13.63%，營業損失3.29億元、歸屬母公司淨損2.6億元、每股虧損0.38元。

(時報資訊)