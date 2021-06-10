GameStop上季營收大幅成長25%，但未提供全年展望，且又宣布可能將發行多達500萬股新股，受此打擊，GameStop周三盤後股價下跌逾5%，報286.80美元，稍早前一度重跌逾12%。

該公司宣布將由亞馬遜澳洲事業主管Matt Furlong接替George Sherman出任執行長，並由亞馬遜老將、其北美消費者事業財務長Mike Recupero接替Jim Bell擔任財務長，這兩名生力軍將分別於6月21日和7月12日加入GameStop。

GameStop宣布可能出售多達500萬股新股，所得資金將用於一般企業用途、投資成長計畫，以及強化財務狀況。根據其最新股價估算，新的新股增資案價值約為14億美元。

趁著今年以來股價飛漲，GameStop在4月份進行增資案，發行350萬股新股，並籌得約5.5億美元。

GameStop表示，截至第一財季底，公司已經償還所有長期債務。

部分Walltreetbets網路論壇上的鄉民對於GameStop最新的股票發行計畫感到失望，並質疑為何不尋求銀行融資支應新的業務計畫。

GameStop公布第一財季（截至5月1日）營收年增25%，為12.8億美元，優於市場預估的11.6億美元。

淨損為6680萬美元，相當於每股虧損1.01美元，較前一年同期的淨損1.657億美元或每股虧損2.57美元大幅縮小。經調整後，每股虧損為45美分，遠低於市場預估的每股虧損84美分。

該公司未提供全年展望，但表示營收動能一直持續第二財季，5月的總營收較前一年同期成長27%。

在散戶抱團追捧下，今年以來GameStop股價飆升1,506%，而過去一個月以來，股價幾乎翻漲1倍，並逼近1月創下的歷史高點。

這一波交易狂潮已引起美國證券交易委員會關注，GameStop在周三提交的文件中表示，該公司已經於5月26日收到美國證券交易委員會的公文，要求公司自願提供相關文件和資訊。GameStop表示正在了解該主管機關的徵詢，並將配合調查。

(時報資訊)