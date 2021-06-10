各古蹟景點趁機著手進行館舍與園區環境整備工作。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

各古蹟景點趁機著手進行館舍與園區環境整備工作。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

疫情嚴峻，向來全年無休也是遊客到台南必訪的知名古蹟景點，如赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及延平郡王祠等，因應疫情三級警戒封閉，這也是台南古蹟有史以來首次關閉封園近1整個月，台南市文化局表示，各古蹟景點封閉期間，園區雖不開放，但仍積極整備園區環境、設施修繕優化，「閉關」同時提升古蹟環境與服務品質。

文化局長葉澤山表示，目前國內疫情仍嚴竣，為配合三級警戒措施、降低群聚感染風險，市府雖暫時關閉各藝文場館及古蹟景點，但各藝文場館及古蹟景點業務並不停擺，各景點都趁機著手進行館舍與園區環境的各項整備工作。

近期台南各古蹟參觀景點，因暫時不對外開放，在人手較充裕的狀況下，除了均進行大規模環境整理、樹木修剪與消毒工作外，也針對各項園區設施進行修繕及優化，持續打造優質安心的參觀環境，迎接重新開園的那天來臨。

最近各景點環境整備工作包括安平古堡內熱蘭遮城博物館外部牆面全面粉刷、堡臺階梯整平、史蹟公園修繕；安平樹屋全區鑄鐵構建除鏽上漆、木棧道修繕、燈光照明充新配置修繕，德記洋行整體牆面高溫清洗及仿古磚鋪面更換；億載金城照明燈具更換及整線、護城河欄杆設置；赤崁樓導覽解說牌更新修繕；延平郡王祠園區進行全面檢修及白蟻放置等。安平運河海關、蚵灰窯、大南門碑林、五妃廟、安平臺鹽日式宿舍、新化大目降園區日式宿舍等地，也都完成多項修繕工程。

文化局表示，待整備完成，疫情解封之後，期許台南古蹟景點對外開放時，也能再持續扮演好台南觀光火車頭的角色，讓台南成為安心防疫旅遊城市首選。

(中時 )