台灣本土疫情大爆發，加強民眾願意施打疫苗的意願，國產疫苗的討論度更是火熱，知名作家九把刀（柯景騰）昨（9日）發聲表示樂意當國產疫苗三期的試驗者，引發眾議。

本土確診數近期天天破百，國內可注射的疫苗卻不成正比，許多持有雙重國籍或綠卡的人士，紛紛飛回美國躲疫情和打疫苗，航機呈現爆滿狀態，美籍YouTuber劉沛也認證此現象，他最近帶孕妻回美國，一上飛機驚見「人超多」。這些事情看在九把刀眼裡，倒是覺得很正常，「有強大資源的人當然要想好的辦法保護自己保護家人，就市場經濟學的觀點，每個人都絞盡腦汁自己搞定自己，對集體防疫來說最有效率吧。」

九把刀提到台灣雖然可注射的疫苗數暫時還不足，但各種方式都在嘗試中，他很願意相信及期待。同時透露學生時代，自己常去做藥物實驗當打工，一邊被護理師抽血、一邊寫小說，大讚是個美好的回憶；但他非常惋惜自己竟然錯過自費打AZ疫苗的機會，非常羨慕讀者小黑跑去當疫苗志願者，更表態願意當國產疫苗三期的試驗者，「我完全很樂意，聽說是在荷蘭展開大規模三期？真可惜了我的興致勃勃。」

指揮中心昨（9日）公開優先施打疫苗的名單，九把刀認為外送、物流人員應該也要納入其中，「這樣大家叫外賣，或收包裹，也會比較安全吧？」許多網友看到九把刀的建議，紛紛留下自己的想法，掀起熱烈討論。

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(中時新聞網)