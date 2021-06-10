樹林國小線上畢業典禮以Gather town平台進行，好像在玩電玩。（樹林國小提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南七股偏鄉的樹林國小，畢業生只有12人，教導主任楊易霖為了讓小朋友畢業不留遺憾，線上畢業典禮試了3、4種不同的平台之後，決定採用「 Gather town 」平台來進行，登入後像在玩電玩，小朋友都很期待，家長也感到很新奇。

楊易霖日前在學校臉書快訊上宣布，為了讓樹林國小畢業生不會因為沒有畢業典禮而留下遺憾，老師努力找尋替代方案，建校51年至今，將第一次舉行線上畢業典禮，而且將以Gather town平台進行，還原真實畢業典禮的感覺。

樹林國小校長李貞慧說，樹林國小校訂課程就是資訊領域，學校3至6年級學生人人有平板，學生會攝影、軟體剪輯、使用空拍機，社團有資訊課，能夠有一個特別的線上畢業典禮，也能讓他們記住一輩子。

楊易霖說，以Gather town進行線上畢業典禮，師生變身遊戲角色，學校也利用遊戲模板設計了畢業典禮場所。典禮開始，學生在門口列隊，由師長帶隊進場，校長送畢業生花束，學生也可以回應愛心，軟體還可以播放學生在校學習時的相片、影片，學校也邀請台積電閱讀志工當頒獎嘉賓。

李貞慧表示，星期五下午因為上線人數有限，不能邀請太多貴賓，但為了讓家長不要錯過孩子的人生重要時刻，16日上午10點至11點30分正式線上畢業典禮時，也邀請家長在家陪伴孩子一起上線觀禮。

楊易霖說，消息曝光後，得到不少迴響，有些學校也來詢問如何進行，但軟體有登入人數限制，小校比較適合。

(中時 )