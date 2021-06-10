《路透社》8日報導，作為中國大陸最親密的盟友，柬埔寨除採購北京生產的疫苗之外，還比東南亞其他國家收到更多的大陸捐贈疫苗。也因此，柬埔寨已有近5分之1的民眾接受過1次的新冠疫苗接種，數字遠遠超過更富裕而強大的東南亞鄰國。《路透社》引述學者看法，北京疫苗不只在雙邊關係中產生影響，更朝南海爭議中擴散。

報導指出，柬埔寨的經驗帶著濃厚的「中國製造」色彩，並凸顯北京利用疫苗外交與美國影響力在東南亞激烈競爭。隨著柬埔寨內部愈來愈憂心過於依賴大陸，拜登政府宣布對亞洲地區的首批疫苗捐贈，更讓情勢治絲益棼。

在東南亞國家中，富裕的城市國家新加坡在疫苗接種上腳步最為快速。從官方數據來看，人口1,600萬的柬埔寨約16%接種第一劑疫苗；緊跟在後的是汶萊、然後是寮國，兩國與北京關係也相當密切。

相較之下，馬來西亞與印尼雖然國土較大，但分別只有7.6%與6.6%的疫苗接種率；泰國與菲律賓則分別為4.6%與4.2%。

至於反華情緒高漲的越南，僅有不到1%的疫苗接種率。河內於4日批准中國大陸製疫苗的緊急授權使用。

對於柬埔寨是否過度倚賴中國大陸，總理洪森表示：「如果我不倚賴大陸，我還有誰可以倚靠？少了來自大陸的捐贈與疫苗採購，我們無法為柬埔寨民眾接種疫苗」。

威靈頓維多利亞大學博士候選人阮克江（Nguyen Khac Giang，音譯）分析，「柬埔寨疫苗接種的基礎是建立在使用中國大陸疫苗之上，這是河內不願意採行的」。

※ 握住我們的手

隨著柬埔寨於5月爆發嚴重的疫情感染，中國大陸外交部發言人趙立堅隨即表態，大陸願全力支持柬埔寨疫情防控，這不只體現雙方特殊友誼，更展現北京對彼此命運共同體的責任。

報導指出，迄今為止，柬埔寨使用的疫苗約90%都來自大陸；至4月底為止，大陸捐贈的疫苗總數為170萬劑，向大陸藥廠科興採購的約400萬劑，其餘疫苗來自於「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）。後者旨在協助非富裕國家取得疫苗。

接受國藥集團的19歲青年宋素樸(Song Sok Putheara, 音譯)表示，「北京是第一個援助柬埔寨的國家，讓柬埔寨人得以接種疫苗，且疫苗質量很好；但他們太常而且幫太多，就像握住我們的手又不讓我們走」。

※人權與南海

雖然如此，大陸與柬埔寨的關係對兩國政府而言都是必須的。洪森政府因侵犯人權與打壓反對派而受到西方國家譴責，北京無視於此持續加強援助與投資；相對的，柬埔寨則支持北京在南海的主張。兩國的國防連結更不斷加強，柬埔寨正成為共軍的前進基地。

柬埔寨智庫民主研究所所長宗朗(Pa Chanroeun)分析，疫苗已成為一種政治外交行為，北京藉此提高在區域、世界與柬埔寨的影響力。

※發展信賴

在東南亞其他地方，大陸的疫苗捐贈數不像提供給柬埔寨的那樣龐大；但對印尼、泰國與菲律賓而言，採購大陸製造的疫苗至為關鍵。印尼數千萬劑的疫苗，絕大部分為大陸藥廠所製。

印尼國家科學院政治研究中心教授安華（Dewi Fortuna Anwar）認為，大陸製造的疫苗大規模的進入印尼，的確產生善意。雖然這不會消除雅加達面臨的南海壓力，但會帶來不一樣的影響。北京如果發展在低度安全敏感領域的合作，便會建立信賴並防止衝突。大陸與印尼的關係便是如此」。

與此同時，美國疫苗捐贈亞洲的計畫正進行中。共700劑疫苗將在人口逾25億的區域中共享；印尼將成為受援國之一，但柬埔寨不會。

(中時新聞網)