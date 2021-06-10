近年環境永續議題、飲食營養與保健風潮被重視，豆類富含植物蛋白質、膳食纖維及其他營養素較動物蛋白質其生產過程用水量、碳足跡都較少，農委會台中區農業改良場結合稻米以及豆類開發出新興米食產品「米-豆米粉」，蛋白質含量較傳統米粉提升10％，膳食纖維及抗性澱粉含量也提高不少，大大有益銀髮族及素食族群的蛋白質與膳食纖維攝取量。

台中農改場表示，純米米粉之蛋白質含量約5到6％，膳食纖維含量0.5到0.6％略顯不足，加拿大為全球豆類生產及外銷大國，於豆類加工特性及營養保健效益上有豐富的研究經驗，因此台中農改場與加拿大農部貴湖研究中心(Guelph research and development centre)合作，共同執行台加雙邊農業合作計畫，並成功開發新一代的「米-豆米粉」。

「米-豆米粉」其蛋白質含量較傳統米粉提升9.2到10.3％，並可補充稻米蛋白質胺基酸組成中含量較少的離胺酸，更將慢消化澱粉及抗性澱粉的含量分別由4.3％及1.7％提升至7.2％及2.4％，為銀髮族及素食族群增添新的食用選擇。

台中農改場助理研究員蘇致柔表示，隨著現代飲食健康更受重視，傳統米製食品勢必面臨挑戰與轉變，米-豆米粉利用天然豆類添加以提高營養成分，處理方面，「米-豆米粉」無需事先浸泡，僅需稍微沖水後瀝乾備用，以熱水汆燙1分鐘後撈起，再與配料簡單調味後即為涼拌米粉；或是先將配料拌炒完成後，再放入米粉加熱1分鐘即為炒米粉。

(中時 )