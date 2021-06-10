吳奕蓉奪金鐘後，再入圍紐約電影獎。（客家電視提供）

《阿公阿婆神救援》入圍兒童／青少年節目獎。（客家電視提供）

美國紐約電視獎（New York Festivals TV ＆ Film Awards）日前公布入圍名單，客家電視入圍5項大獎，是台灣入圍最多的電視台。其中電視電影《大桔大利 闔家平安》繼入圍印度(浦那) 國際電影節、亞洲影藝創意大獎、亞洲電視獎、溫哥華電影獎，這次再度入圍兩項大獎，分別是劇情長片及女主角獎。去年以本劇拿下金鐘獎迷你劇集女主角獎的吳奕蓉獲知入圍訊息當下，直說這是疫情期間難得的好消息！

近來因疫情影響，吳奕蓉主持工作幾乎都停擺，僅存廣播節目用電訪方式繼續進行，她表示尚有一點存款，生活還過得去，所以未申請紓困補助，想留給更需要的人。至於不少人在居家防疫期間悶到受不了，吳奕蓉笑說自己是資深宅女，對於天天要待在家裡很習慣，每天就是看書、影集，學語言、做運動，很多事情可以做、一點也不無聊，不過因為看書、看影集的時間變多，讓她大嘆原本的老花眼又加深不少！

除《大桔大利 闔家平安》之外，台灣首部客語發聲的音樂科普動畫微電影《音樂關鍵字-尋聲》，繼入圍金鐘獎、亞洲電視獎、紐約大蘋果電影節、亞洲影藝創意大獎，以及帶領青少年觀眾針對不同領域NGO進行親身體驗的《練習生，衝一波！》「與傷疤同行」單集，兩個節目雙雙入圍教育／教學節目獎。讓孩子向祖父母學習家常菜的廚藝節目《阿公阿婆神救援》，繼入圍亞洲電視獎，這次入圍兒童／青少年節目獎。

美國紐約電視獎(2021 New York Festivals TV ＆ Film Awards)是一個以電視節目及電視行銷為主的國際競賽，吸引全球各大主流電視媒體共襄盛舉，台灣這次僅有客家電視及公共電視入圍，頒獎典禮訂於10月12日在拉斯維加斯NAB舉行。

(中時 )