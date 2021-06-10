為減輕學生就學與生活壓力，台灣師範大學規畫「新冠肺炎紓困助學金」方案，在各界及校友大力支持下，初期募集新台幣1530萬元，這學年共扶助710位學生及其家庭經濟重擔、維持求學品質。

新冠疫情去年起壟罩全球，逾160國被迫停課、超過10億名學生受影響，尤其台灣近來進入第三級疫情警戒，許多學生及其家庭在疫情衝擊下，面臨突如其來的困境。新學年將屆，台師大呼籲各界及校友持續慷慨解囊、共度難關。

台師大表示，「新冠肺炎紓困助學金」主要幫助對象為：在學學生因父母或監護人受疫情影響而非自願離職、減班或從事自由工作而收入減少；學生本人因疫情影響而非自願離職、減班；學生本人或父母、監護人因疫情住院、居家隔離、居家檢疫等因疫情因素導致經濟困難者，每人每學期補助2至5 萬元，這學年幫助了至少293位本校學生順利就學。

而為鼓勵境外生及僑生到台師大就學，台師大國際處指出，這學年來校就讀，卻未符合政府防疫補助資格的境外生有207位，核發每人約9千至1萬元不等；僑先部統計共有210位僑生，核發每人9千元，以減輕學生額外經濟負擔。

台師大校長吳正己說，新冠肺炎疫情影響生活甚劇，學生學習若再受影響將是雪上加霜，希望學校能給予學生最大支持。此筆紓困助學金款項初期共募得新台幣1530萬元，由立法院前院長王金平、金仁寶董事長許勝雄等許多師大校友和師大人共同捐贈，用行動支持母校助學計畫，更是在疫情無情肆虐下，給學子最暖心的後援。

全國校友總會理事長許勝雄說，教育的力量在於提升人類生活與影響社會發展，全球正因應後疫情時代變節，教育尤為重要，學生是國家未來中流砥柱，照顧學子責無旁貸，有了校友的支持當後盾，是師大推動教育的堅實力量。

台師大學務長林玫君表示，學務處去年規劃因疫情遭逢變故，需輔導、補助等各項學生方案，在校友支持下，「新冠肺炎紓困助學金」募款方案逐漸成形，直到今年4月共有293位學生獲補助，讓學子在疫情衝擊下看見曙光。

緬甸僑生王同學是台師大公民教育與活動領導系學生，之前曾在僑生先修部就讀。當初考量經濟因素，希望未來能有較好工作機會，而選擇來台念書。原本半工半讀的他，因疫情期間餐廳生意銳減而被資遣，學雜費及住宿費帶來的壓力變大。

王同學說，對專責導師李立旻充滿感激，老師得知他遭餐廳資遣，面臨經濟壓力，便主動告知他去申請，而且尚不熟悉中文書寫的他，也獲得老師協助修改申請書面文件，最後順利拿到助學金。

華語教學系朱同學也是受助學生之一，來自單親家庭的他表示，原先和媽媽都是家教老師，但疫情開始後，客戶為了減少面對面接觸，轉而購買其他線上課程，讓他們失去穩定收入，加上還有機車貸款要還，壓力增加不少，不過現在拿到這筆助學金，也讓他能稍微鬆口氣。

來自香港的方同學是理學院大一新生，他表示，受疫情影響，簽證的申請時程拉長兩倍，香港飛往台灣的單程機票價格，也因減班而倍數飆漲，加上入境後入住防疫旅館的檢疫費用，種種難關的確讓他來台就學之路困難重重。所以感謝學校規畫此次獎助金，也感謝校友們對國際學生的關愛。

(旺報 )