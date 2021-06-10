為協助國內手工具業者的產品性能升級，中鋼公司與台灣手工具工業同業公會攜手合作，針對外銷出口量大及需要提升性能的手工具產品，與德國、美國、日本的標竿產品進行差異比較分析，並透過熱處理製程及電腦輔助工程等技術協助，助攻手工具產品升級。

中鋼董事長翁朝棟表示，只有客戶好，中鋼才會好。為持續協助台灣的手工具業者轉型升級，中鋼於108年6月與手工具公會、金屬工業研究發展中心及中衛發展中心共同成立了「手工具研發檢測中心」，擴大對國內手工具業者的產業升級服務。此技術服務平台結合了產、官、學、研的資源，提供業者從產品研發、檢測到認證的整體產業鏈在地化服務，並輔導廠商加速朝數位化、智能化、高質化與高值化發展。

台灣手工具產業共有2,000多家廠商，擁有上、中、下游完整供應鏈，包括模具、熱處理、鍛造、電鍍、組裝等一應俱全，為國內重要的金屬產業之一，每年可為台灣創造約新台幣1,200億元產值。此外，手工具產業也是台灣相當重要的出口導向產業，去(109)年上半年雖然受到疫情影響，惟自8月起全球出口開始轉正，全年度出口額達37.6億美元，折合新台幣逾1,100億元(以央行去年公布之匯率29.578元計算)，目前國內手工具業者接單暢旺，未來商機看好。

中鋼公司為協助國內手工具業者往更高值化的產品發展，除了供應優質鋼材外，自104年起至今，也與手工具公會所屬的26家手工具業者合作，陸續針對起子套筒、梅開板手、水管鉗、萬向接頭、鋼絲鉗、起子頭、棘輪扳手、修枝剪與樹枝剪等9項產品，與德、美、日的同類手工具進行用料、扭力性能、壽命及表面品質等性質的比較解析工作，協助業者精進產品成形加工、熱處理及幾何形狀造型之設計。例如，新設計的梅開扳手，其扭力值由原來業界的1.3倍ANSI標準值提高至1.6倍，不僅扭力強度增加23%，也較國際標竿產品(1.5倍)高過7%；另外，優化後的起子頭與棘輪扳手，其扭力值分別是24.5 Nm(牛頓米)及1,050 Nm(牛頓米)，已可達國際水準，而起子頭的使用次數可達2萬餘次，較國際標竿產品(約6千餘次)更多。

中鋼公司目前積極推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」雙主軸，並將深化用鋼產業升級納入精緻鋼廠的規劃中，做為企業永續發展的主要策略之一。未來，中鋼公司將透過「手工具研發檢測中心」之運作，持續投入各項資源，與業者協同進行研發，讓台灣的手工具產品不只能「加質」，還更能「加值」，為台灣的經濟成長貢獻心力。

(工商 )