斗北警方也強力執法，出動警車佔領市場附近車位，減少流動攤販擺設機會。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

北斗鎮長李玄在也說，清消工作市公所必須要做的，「嘉玲」的關鍵應該還是跟民眾的配合度有關，像是實聯制，流動攤販的勸導，警方大力執法，讓北斗可以堅守這1個多月的時間。（莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真）

斗北警方出動警車佔領市場附近車位，減少流動攤販擺設機會。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

國內新冠肺炎疫情爆發自今已經1個多月，彰化自5月13日爆發第一起本土後，確診人數來到223人，其中北斗鎮堅守「嘉玲」到今天終於破功，當地民眾很失望但不害怕，肯定公所的防疫措施，還有所有鎮民配合，公所表示，公所編制2組專職消毒人員，每天菜市場，重要街道消毒，目前還沒接到相關資訊，呼籲民眾確實配戴口罩，加強防疫保護自己。

北斗以奠安宮商圈向外擴張，擁有許多知名小吃，吸引鄰近鄉鎮民眾前來，日前知名高麗菜飯傳出確診者足跡，店家清消休息一個禮拜，同樣順利守住「嘉玲」，當地民眾自制力可怕，清晨十點的街道空無一人，展現北斗人高度的防疫量能。

北斗商圈以香菜咖啡聞名的偑巷咖啡老闆莊浚勝表示，商圈的民眾都很配合公所的防疫措施，疫情爆發時鎮長還親自拿著大聲公，在商圈廣播呼籲民眾配合防疫，配戴口罩，自疫情爆發到現在，每天街上都可以看到消毒車在消毒，市場也是，雖然破功很失望，但仍會堅守繼續努力。

北斗公所表示，目前未收到指揮中心通知，但會按造SOP進行後續的清消工作，公所清潔隊編制2組清消人員，每天針對大菜市場、寶斗黃昏市場進行清消，人流多的熱點像是中華路、斗苑路、復興路等也都是每天清消，包含重要機關等等，清消工作從未停歇。

北斗鎮長李玄在也說，清消工作市公所必須要做的，「嘉玲」的關鍵應該還是跟民眾的配合度有關，像是實聯制，流動攤販的勸導，警方大力執法，讓北斗可以堅守這1個多月的時間，大家都很努力，雖然破功但也呼籲民眾，現在才是開始，呼籲民眾加強防疫力道，一起守住北斗。

(中時 )