民進黨前立委郭正亮昨天指出，去年8月時，AZ疫苗研發團隊曾來找台灣代工疫苗，結果被台灣拒絕。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，雙方確實曾談過授權製造，也努力一陣子，但因為對方希望台灣至少代工3億劑，「我們覺得有困難」，最後沒談成。

陳時中今接受國民黨立委曾銘宗質詢，證實台灣曾與AZ談過授權製造疫苗，但因為對方希望台灣至少代工3億劑，「我們覺得有困難」，所以沒談成。(翻攝國會頻道YouTube直播)

本土疫情爆發後，郭正亮近日就公開表示，BNT和莫德納疫苗當初在研發時，都有來找台灣投資，但台灣政府因為覺得不會成功，所以不願意花類似「創投」的錢。昨日，他又進一步表示，在去年去年8月時，AZ就曾來找台灣代工，雙方談說要由台灣代工1億劑，結果被台灣拒絕。

對此，陳時中今赴立院說明防疫紓困預算時，國民黨立委曾銘宗就追問去年台灣是否真與AZ有過磋商合作代工？陳時中不假思索，直接證實表示「我們有在談授權製造，也努力了一陣子，但雙方沒有談成。」

對於合作破局原因，陳時中解釋，不是我們不願意，而是一方面「有人不太喜歡這樣子」，另方面對方要求的數量，對台灣而言是有困難，會把整個生產線都佔滿，尤其台灣又沒這麼大的消耗量。

陳時中更說，談到最後，台灣是希望幫忙AZ代工1億劑，但對方希望至少3億劑，「我們覺得有困難，所以雙方最後在條件上沒談成。」

(中時 )