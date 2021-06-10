「百度投資20億獨資造車」的新聞近日成為大陸市場熱議話題。百度公司就此回應新京報貝殼財經記者稱，集度是一家由百度和吉利發起投資成立的科技型汽車創業公司，基於企業當前業務發展的需要，雙方股東共同決定在北京註冊公司，公司未來的股比結構和運營管理方式，會在有具體資訊後進一步對外溝通。

《新京報》報導稱，換言之，百度獨資的狀態只是暫時的，未來該公司的股權比例和運營權屬，還會有進一步的調整。新公司的成立並非百度要撇開吉利，而是雙方共同的決定。

企查查APP顯示，6月7日，註冊資本為20億元的「集度科技有限公司」成立，股權顯示，該公司由達孜縣百瑞翔創業投資管理有限責任公司全資持股，後者為北京百度網訊科技有限公司全資子公司。

此外，關於北京上海兩地兩個公司的關係和定位問題，百度方面向《新京報》貝殼財經記者表示，上海和北京目前是集度業務的兩個重要戰略中心城市。基於企業當前業務需要，兩地設立公司，將便於在全國範圍內吸收人才和業務的更好開展。

集度成立已逾百天，據了解，目前公司在技術、品牌、人才招募等方面已完成初步搭建。關於第一款產品的設計、外觀以及內飾的設計選型和方向基本確定，現在已經進入到下一個階段3D建模的研發階段。

百度方面表示，我們所有的業務正在快速、穩步推進，有關產品的最新資訊，請以官方公告為準。

(中時 )