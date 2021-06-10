考試院會今天通過今年高考一、二級考試自110年10月2日起舉行，考試地點在台北及高雄等2考區舉行。其中，高等考試一級二級考試，合計暫定需用名額為58人。

受到疫情嚴峻影響，考選部日前已宣布原定近期舉行的專技高考醫師第二階段考試、專技普考外語導遊人員第二試、公務人員高考三級暨普考等3項國家考試都將延期舉行，除醫師考試延至7月外，其餘分別延到11月和10月舉行。原訂10月考試的司法官特考及律師高考第二試，將配合延後一周舉行，總計有超過9萬的考生受到影響。

考量到疫情可能還會延續一段時間，考試院院會今天通過，110年公務人員高等考試一級暨二級考試第一試筆試，定於110年10月2日（星期六）至10月3日（星期日）舉行。

考試院說明，這項考試在臺北及高雄等2考區舉行。其中，高等考試一級考試設公職獸醫師等2類科，暫定需用名額2人；高等考試二級考試設一般行政(兩岸組一)等25類科(組)，暫定需用名額56人，合計暫定需用名額58人。

有關應考資格、應試科目、成績計算與錄取方式等事項，考試院表示，已分別依照公務人員高等考試一級考試規則、公務人員高等考試二級考試規則及公務人員考試總成績計算規則辦理，相關規定將載明於應考須知。

(中時 )