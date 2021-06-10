台灣社區新冠採檢站大排長龍。

前副總統陳建仁近期接受多家外媒專訪談台灣此波疫情，半島電視台（Al Jazeera）9日刊出專訪，陳建仁指出，台灣「防疫疲勞」導致此波疫情爆發，加上公衛系統未準備好因應確診病例激增，他坦言，疫情爆發初期2周是場「災難」。

他說，5月15日雙北進入疫情警戒第三級時，他獲邀出席蔡英文總統召集的視訊會議，他當時就表示，此波疫情將會有數千人感染。

關於上半場守得很好的台灣為何會突然爆出疫情？他解釋科學上防堵疫情的方法有2種，一種是阻斷病毒的傳播，「這就是我們在2020年所做的，而且看起來非常成功。」尤其是2020年11年以前，他說台灣上半場做得很好，但是後來也出現「防疫疲勞」，民眾對防疫厭倦了，也有些放鬆警戒。

他也明白點出確診數突然升高時，健康系統並未就定位，坦言這波疫情的最初2周「真的是場災難」，太多人感染，太多人跑去快篩、採檢，「社區採檢站根本沒有準備好，甚至連醫院也是。」

他說最初政府有要求醫院開設新冠患者的專責、隔離病房，但是因為之前都沒有新冠病例，所有醫院都認為不再需要這些病房，因此醫院紛紛將許多其他疾病的患者移入這些病房。

他說其他國家最初病例激增時，也都面臨和台灣類似的情況，所幸2周後，目前社區採檢站已經就位，醫院也釋出愈來愈多隔離病房。

關於台灣目前的防疫成效，他說5月15日起第一周，每天約新增500至600例，第2周變成400至500例，接下來是300至400例，現在則是200至300例，代表三級警戒的防疫措施已經奏效，讓疫情曲線趨於平穩。他認為是好現象，但也認為這些數字是壞指標，意味著新冠肺炎已經開始「流行」（endemic），在台灣社區傳播，這也代表，「現在要完全消滅病毒是非常、非常困難的。」

關於台灣如何結束這波疫情，陳建仁說唯一的方法是打疫苗，要盡快讓愈多人接種疫苗，他說現在就像在和病毒賽跑，希望6月可以讓300萬人接種疫苗，如果國際、國產疫苗都順利，希望7、8月可以分別讓另外600萬人接種疫苗，8月底以前，他個人希望至少要有1,500萬人已經接種1劑疫苗，屆時疫情可能會獲得更好的控制，台灣人也才會回歸新常態生活。

半島電視台也詢問新冠流感化的防制措施，陳建仁以2009年台灣成功壓制H1N1新型流感疫情的經驗解釋，主要包含3項措施：良好的疫調與接觸史追蹤、確診者居家隔離、患者出現嚴重症狀時及早偵測並投以抗病毒藥物克流感。台灣也是在那時研發出首支國產流感疫苗，接著政府同時讓民眾施打國外及國產疫苗。

陳建仁說，如果未來新冠流感化，台灣需要有非常好、非常敏感的快速診斷測試，以及讓確診者使用抗病毒藥物。

(中時新聞網)