文化大學昨日傳出一名住在大倫館的住宿生，在返回澳門之後確診，在台灣同住一個寢室的室友也同樣確診，校方已安排校外隔離，大倫館住宿生日前已完成全面篩檢。

文化大學表示，航空公司要求登機前須出示PCR陰性證明，因此欲出境學生須自費作PCR檢驗，與昨天確診學生（A生）同寢室的還有3名學生（B、C、D生），A、B兩生於5月30日前分別持PCR證明搭機離台，兩人離台時已依規定作篩檢且呈陰性。

文化大學指出，學校在5月31日晚間獲知C生確診後，立即將C生安排至校外獨立套房隔離，並通報教育部及北市府，由北市府安排進行大倫館全館住宿生快篩（含D生在內），14名快篩陽性者再作PCR，所幸均為陰性反應。

文化大學強調，目前確診C生已安排入住防疫旅館隔離治療，D生則安排在校外隔離。而目前入住大倫館的學生，都是篩檢陰性者，請學生及家長安心；校方也會持續與A、B生保持聯繫，隨時注意他們的身心狀況。

(旺報 )