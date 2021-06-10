台玻(1802)5月營收連3月創新高，今日股價開高後曾衝至35.15元，高檔賣壓出籠，股價由紅翻黑，午盤跌幅約在4%左右。

台玻5月合併營收51.52億元，月增3.99%、年增63.58%，連續3個月營收創高；累計前5月合併營收217.77億元，年增65.68%。第2季原物料飆漲，大陸持續加強基礎建設，玻璃市場需求居高不下，也使得中國玻璃期貨近期飆到歷史天價，每噸維持在2600元左右整理。

台玻在中國大陸平板玻璃產量前三大，大陸玻璃庫存水位低、大陸建案完工量增加，大陸玻璃期貨價格後市展望仍佳，首季營運淡季不淡稅後淨利創同期新高，第2季營運中4、5月營收更連創兩個月新高，法人看好第2季營運表現，今年全年度營運有望維持正數。

台玻轉投資44%的實聯化工江蘇公司去年下半年起擺脫疫情陰霾需求增加，推升純鹼價格上漲，全年微幅獲利，法人認為，今年在經濟復甦、原物料價格揚升帶動下，營運正向看待。

(時報資訊)