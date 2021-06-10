台灣最大太陽能模組廠元晶(6443)5月營收4.84億元，年增19.45%，連續第5個月營收年增正成長。5月單月營收創107年3月以來新高。公司對今年全年營收年增2位數持樂觀態度。

元晶表示，今年以來原物料價格上升而飆漲甚至缺料，公司也陸續調整模組售價，今年以來調漲約4成。元晶是國內最大的太陽能模組廠，整體的產能由去年的500MW成長一倍到1GW(1000MW)，公司也隨時評估終端需求作擴產能準備。

今年4月元晶接獲兩座大型太陽能電廠訂單，總量達240MW，營收金額在23億元到25億元間，已經陸續出貨貢獻營收。元晶新的模組產線已經自年後開始貢獻產能，全台灣最新規格的大尺寸電池產線也試車投產。公司對全年營收2位數年增信心滿滿。

針對今年以來的原物料價格上漲，已經衝擊到小型電站裝設意願，元晶表示，此對部分案源較不穩定的模組廠可能會有影響，但是今年以來，元晶的電廠訂單穩定，也不乏是大型電站，所以目前看來並未受到衝擊。

元晶也強調，該公司雖然有轉投資子公司設置電站，但金額都不大；在策略上，元晶仍是以台灣最大太陽能模組廠為既定政策，不會把設電站作為營收的重點。

元晶因應國際趨勢，將晶片轉以G1取代原有M2尺寸。公司於108年底進行相關電池產線之升級，並導入尺寸較大之G1晶片來迎合加速模組瓦數推升所需。此升級是將原PERC單晶M2電池(邊長156.75mm)的規格每片5.375w改以較大尺寸G1電池(邊長158.75mm)每片5.544w進行取代，發電面積約增加3.1%，而此產線升級也協助了元晶取得大型案場業主的認同，順利取得囊括市場主要的模組訂單。

(時報資訊)