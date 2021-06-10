苗栗電子廠爆發外籍移工群聚染疫風暴，封測廠南茂(8150)表示目前營運一切正常、未受影響，日前已對具事件地緣關係的47位員工完成快篩檢驗、結果均為陰性。同時，決議將對約1000名外籍員工及300多名駐廠外包人員，超前部署展開預防性快篩作業。

南茂表示，早在全國宣布三級警戒前，公司便已實施員工分層分流、居家、彈性上班，以降低廠區內人員接觸機會，並導入全公司公共空間座位實名QR code。各廠區人員出入口亦陸續導入自動消毒設備，並持續加強各廠區消毒清潔、每日健康管理等措施。

而外籍員工亦比照本國籍員工防疫規定、並強化宿舍管理，包括獨棟或分層宿舍、住宿人數管制及提高消毒頻率，提供同仁在公司、宿舍內訂餐飲食及購買生活用品需求，交通車實名制、遵守非必要不外出的防疫準則，以減少與他廠人員交叉接觸機會等。

為因應近期苗栗電子廠外籍移工群聚感染事件，確保員工健康及工作環境安全，南茂日前已對與此次事件有居住地緣的47名員工完成快篩、結果均為陰性，並將同步擴大對約1千名外籍員工，以及警衛、清潔、團膳等300多名駐廠外包人員，展開預防性防疫快篩。

南茂表示，公司面對嚴峻疫情一向超前部署，並隨時依疫情變化滾動式調整，感謝全體同仁全力配合，並感謝醫護人員協助與支援。未來將持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響，以最嚴謹的態度共同抗疫。

(時報資訊)