受惠鋼市內外銷續旺，鍍鋅烤漆廠燁輝(2023)5月營收攀高至75.56億元，比4月70.4億元續增7.33%，比去年同期低檔大增80.19%；第二季產品量價齊揚，燁輝第二季營運可望比第一季持續成長。

今年以來，燁輝除了國內報價跟隨中鋼連續調高，受惠美國鋼價飆高且需求提升，也有利於燁輝外銷美國的業績表現。5月整體營收攀高，年增達八成，主要是銷售量及售價皆明顯較去年同期提升。

隨著中鋼6月內銷盤價連續第12個月上漲，燁輝國內報價也逐月上調。公司表示，目前訂單持續滿載，月產能約9.2萬噸，其中，內銷約佔3~3.2萬噸，其他為外銷，外銷當中，約2萬噸是銷售至美國。美國鋼價持續創高，像是熱軋每噸突破1780美元，燁輝外銷至美國的報價已超過1000美元，在外銷美國鋼品量價俱揚下，燁輝外銷業績更佳。燁輝前5月營收332.74億元，年增率達58.3%。

展望第二季、第三季，法人看好燁輝漲價效應，加上接單滿載，產能維持高檔，整體毛利率可望優於第一季，並逐季成長。預估今年獲利比去年跳增，將創下佳績。

回顧上季，燁輝第一季營收186.9億元，季增14.75%、年增47.71%；毛利率上升至10.67%；另受惠處分土地業外收入5.47億元，稅後淨利達11.04億元，季增157.25%、年增452.27%，為歷史次高，EPS為0.58元。

(時報資訊)